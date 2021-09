Im Forum Martinum werden die Vorträge in Bramsche angeboten.

Björn Dieckmann

Bramsche. Am Dammer Krankenhaus tätige Ärzte bieten Vorträge aus den Bereichen Orthopädie und Chirurgie auch in Bramsche an.

Im September stehen zunächst orthopädische Themen im Mittelpunkt der Vorträge: Dr. Hans-Christian Freytag (Bersenbrück) erörtert, wann der richtige Zeitpunkt für eine Hüftgelenks-Totalendoprothese ist und welche Prothese infrage kommt. Ausf