Musik und Lesung zu Mösers Gartenwelt bei Baumschule Igel in Bramsche

Die Ausstellung „Mit Möser in den Garten“ ist noch bis Ende Oktober im Park der Igel Gartenkultur zu sehen.

Karsten Igel

Bramsche. Was liegt näher, als Justus Mösers Garten-Betrachtungen im passenden Umfeld zu präsentieren? Dazu lädt der Hof Igel in Bramsche, Im Eikrode 10, am Samstag, den 18. September, ein.

Um 15 Uhr bietet dort eine musikalisch umrahmte Lesung einen zugleich unterhaltsamen wie vertiefenden Einstieg in die Mösersche Gartenwelt. An diesem Nachmittag liest die Kulturhistorikerin Dr. Susanne Tauss aus einem ganz besonderen