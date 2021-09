Radler wollen mit Rikschas in Bramsche Senioren mobil machen

Gemütliche Ausflüge für Senioren mit der Fahrrad-Rikscha sollen auch in Bramsche organisiert werden.

Sabine vom Bruch

Bramsche. Touren mit Fahrrad-Rikschas für Senioren will die Gruppe "Radeln ohne Alter" in Bramsche organisieren. Am 16. September 2021 stellt sie sich auf dem Kirchplatz vor.

In einer Wochenzeitung hatte Eva Gronemann eine Meldung über "Radeln ohne Alter" entdeckt. Ehrenamtliche Piloten fahren mit E-Rikschas Senioren durch die Gegend, die sonst nicht mehr mobil sind. Es geht aber nicht um Taxifahrten oder Transp