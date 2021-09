Neu gebaut und vergrößert hat Lidl seinen Markt an der Nordtangente in Bramsche.

Björn Dieckmann

Bramsche. Der neu gebaute Lidl-Markt an der Lindenstraße in Bramsche wird am Montag, 20. September 2021, eröffnet. An der Kasse wird dann ein besonderer "Mitarbeiter" für einen guten Zweck sitzen.

Vor ungefähr einem Jahr, im Spätsommer 2020, hatten die ersten Vorbereitungen für das Bauvorhaben begonnen, damals zunächst mit den Arbeiten zum Anlegen einer neuen Verbindungsstraße von der Nordtangente in Richtung Wiesenweg. Anfang J