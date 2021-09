Nach tödlichem Unfall in Bramsche: Erster Zeuge meldet sich bei der Polizei

Die Polizei nahm nach dem Unfall auf der B 68 umgehend Ermittlungen auf. Um den Unfallhergang zu klären, sind die Beamten aber auf Angaben von Zeugen angewiesen.

Bramsche. Wie ist es am Samstag zu dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 68 in Bramsche gekommen? Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen weiter, wichtige Hinweise erhoffen sich die Beamten von einem Zeugen.

Zu dem Unfall war es am 11. September 2021 vormittags auf der B 68 zwischen der Anschlussstelle in Pente und der Abfahrt in Richtung Gartenstadt/Meyers Tannen gekommen. Gegen 10.35 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit einem Mercedes die Stre