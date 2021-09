Torspektakel in den Kreisklassen mit Bramscher „Reservemannschaften“

Allein unter zweiten, dritten und vierten Herrenmannschaft ist die "Erste" vom SV Hesepe/Sögeln in der 2. Kreisklasse.

Heiner Beinke

Bramsche. Die zehn Fußballvereine in der Region Bramsche haben allesamt mehr als nur eine Herrenmannschaft. Während die „Erste" häufig mehr Aufmerksamkeit bekommt, sorgen die zweiten, dritten und manchmal auch vierten Teams für viel Leben auf den Sportplätzen. Gerade weil es dabei nicht immer allzu ernst zugeht.

Das Wochenende in der 3. Kreisklasse, der untersten Spielklasse der Männer: In fünf Spielen fallen insgesamt 42 Tore. Den Vogel schoss der TuS Engter II ab, der mit 11:1 den FCR Bramsche III schlug. Schon am Vortag hatte die dritte Mannscha