Geduld gefragt beim Wahlsonntag in Bramsche

Geduldig warteten die Wähler darauf, ihre Kreuze machen zu dürfen.

Holger Zander

Bramsche. Lange Schlangen, geduldige Bramscher und übergroße Wahlzettel: Das Stimmungsbild in den Wahlbezirken bei der Kommunalwahl in Bramsche war am Sonntag gut und unaufgeregt zugleich.

Obwohl es einen Rekord bei den Briefwählern gab, ließen sich viele Bramscher nicht davon abhalten, persönlich ihre Kreuze auf die vier Stimmzetteln in der Wahlkabine zu setzen. Stippvisiten in fünf von 30 Wahlbezirken: 12.15 Uhr. Wahl