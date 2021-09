Wo Du Dich in Bramsche wieder mit anderen Eltern austauschen kannst

Bramsche. Wegen Corona mussten die Familienzentren in Bramsche, wo sich sonst viele Eltern miteinander austauschen, alle Veranstaltungen absagen. Inzwischen finden wieder sehr viele Angebote statt, zum Beispiel die Spielplatzpiraten.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche Veranstaltungen für junge Familien in Bramsche stattfinden.Wann und wo Du Dich mit anderen Eltern austauschen kannst.Wo Du Hilfe bei Problemen erhältst.Insbesondere für junge Eltern, die in der Corona-Z