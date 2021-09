Lappenstuhler freuen sich über dunklen Himmel in der Nacht

Anette Marewitz Ortsbürgermeisterin von Lappenstuhl und Stellvertreter Roland Bublitz (li.) nahmen den Scheck über 1.000 Euro von den Geschäftsführern der AW Windenergie Bramsche Edda Dallmann und Hartmut Tepe entgegen.

Holger Zander

Lappenstuhl. Von den Windenergieanlagen in Lappenstuhl profitiert jetzt auch die örtliche Gemeinschaft. Die freut sich zudem über weniger Licht am Himmel in der Nacht.

Vor dem Siedlungstreff in Lampenstuhl überreichten Edda Dallmann und Roland Tepe von der AW Windenergie Bramsche einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an die gemeinnützige Interessengemeinschaft der Siedlung Lappenstuhl. Den Scheck nahmen Ort