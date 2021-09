Wie soll der Hasesee in Bramsche weiter entwickelt werden?

Viele Chancen bietet der Hasesee.

Johannes Busmann

Bramsche. 1500 Bramscher bekommen in diesen Tagen Post von der Stadt Bramsche. Sie werden eingeladen, über die weitere Ausgestaltung des Hasesees zu diskutieren. So wird die Bürgerbeteiligung fortgesetzt.

Der Hasesee im Herzen von Bramsche wächst. In einem weiteren Abschnitt baut die Firma Dallmann derzeit noch Sand ab, aber bald wird auch hier ein See entstehen, der auf verschiedene Weise genutzt werden kann. Die Frage, was insgesamt a