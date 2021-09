Am Venner Aussichtsturm wollen die Organisatoren Josef Kleine Kuhlmann (rechts) und Julian Hedemann vom TuS Bramsche Spendengelder sammeln

Josef Kleine Kuhlmann

Engter. Für Radsport-Interessierte bieten zwei Bramscher Vereine tolle Events an: An diesem Wochenende findet mit dem Engteraner Wadenkneifer ein echter Klassiker statt. Eine Woche geht es dann am Venner Aussichtsturm weiter.

Am Sonntag, 12. September 2021, richtet die Radsport-Abteilung nach einigen coronabedingten Ausfällen wieder eine Tourenfahrt aus. Ab 9 Uhr startet der 26. CTF-Wadenkneifer. Startort ist am Engter Kirchweg 25 in im Bramscher Ortsteil Schlep