An der Einmündung zur Siedlung Herrengarten gegenüber der Oberschule ist die rote Markierung auf dem Radweg entfernt worden.

Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Wer sich wundert, warum die rote Markierung des Rad- und Gehwegs im Ortskern Neuenkirchen teilweise verschwunden ist, sollte wissen, dass sich die Verkehrsbedingungen hier vor allem für Radfahrer geändert haben.

Die rote Farbe, die bisher den Rad- und Gehweg in der Einmündung zur Siedlung Herrengarten in Neuenkirchen-Vörden markiert hat, wurde im Auftrag des Landkreises Vechta abgefräst. Nur am Gullideckel und wenigen Stellen sind noch ein paar rot