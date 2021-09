Feuerwehr löscht brennenden Lkw an der Tankstelle in Hesepe

Zu einem Lkw-Brand an der Lex-Tankstelle an der B68 wurde am Dienstag die Kameraden der Ortsfeuerwehr Hesepe gerufen.

NWM-TV

Bramsche-Hesepe. An der Lex-Tankstelle nahe der Bundesstraße 68 in Hesepe ist am Dienstag eine Sattelzugmaschine in Brand geraten. Kameraden der Feuerwehren aus Hesepe, Bramsche, Rieste und Alfhausen konnten schlimmeres verhindern.

“Brennt ein Lkw an der Tankstelle” - mit dieser Meldung wurden die Feuerwehren am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr zur Industriestraße an der Bundesstraße 68 gerufen. Nach ersten Informationen hatte ein Lkw-Fahrer beim Tanken bemerkt, dass si