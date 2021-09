Obsternte für Jedermann artet in Pente in Baumfrevel aus

Fassungslos ist Klaus Albers wegen des Ernte-Vandalismus an der Hase zwischen Pente und Achmer.

Holger Schulze

Pente. In Bramsche gibt es an vielen Orten Obst zum Selberpflücken. Im Ortsteil Pente ist die Jedermann-Ernte nun in Vandalismus und Baumfrevel ausgeartet.

Zurzeit ist so mancher Obstbaum in den Gärten, Grünzügen oder auch am Haseufer wieder voll mit Früchten, die auch nicht immer vom Baum geholt werden. Damit sie dort nicht verderben, lädt die Stadt und die Aktion „Gelbes Band“ daz