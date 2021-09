Krieger schießt SC Achmer zum Sieg, Ueffeln unterliegt in Merzen

Ueffelns Tobias Freie (links) gegen Merzens Philip Opitz.

Rolf Kamper

Achmer/Ueffeln/Neuenkirchen-Vörden. Der SC Achmer hat einen ersten Sieg in der Kreisliga gefeiert. Für den TSV Ueffeln war in Merzen nichts zu holen und auch der TuS Neuenkirchen blieb ohne Punkte. Der FCR Bramsche ist am Dienstag, 7. September 2021, dran.

Für den TuS Bersenbrück II ist der Fehlstart nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Achmer dagegen komplett. Im Einklang mit den übrigen Spielen der Kreisliga ging es auch hier früh los: Das 1:0 durch Michel Lagemann (2.) erschien zunächst wi