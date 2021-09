FC Kalkriese beweist langen Atem und siegt in der Nachspielzeit

Rene Hemker traf zweimal für den FCK.

Rolf Kamper

Kalkriese/Rieste. In der Bezirksliga hat der FC Kalkriese den ersten Saisonsieg gefeiert. Beim 3:2 gegen den OSC lagen die Schwarz-Weißen schon 0:2, am Ende zeigte sich aber vor allem Doppeltorschütze Rene Hemker nervenstark. Der SC Rieste verlor gegen Hollage deutlich.

Der Osnabrücker SC war als Favorit in der Varus-Arena aufgelaufen, allerdings konnte man dies in der Anfangsphase nicht auf dem Spielfeld erkennen. Die Partie verlief ausgeglichen und war zunächst chancenarm. In der 27. Minute erzielte dann