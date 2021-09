Falsch positive Schnelltests kein Problem in Bramscher Zeltlager

Die Katholische Jugend Bramsche konnte nach einem Jahr Corona-Pause in diesem Sommer wieder ihr Zeltlager in Ganderkesee aufschlagen.

Katholische Jugend Bramsche

Bramsche. "Die Mühe hat sich gelohnt." So lautet das Fazit der Zeltlager von Katholischer und Evangelischer Jugend in Bramsche. Und das obwohl mehrere Corona-Schnelltests positiv waren – doch das Hygienekonzept hat funktioniert.

Bei der dritten Testrunde in dieser Woche, am Donnerstag, erscheint auf zwei Corona-Selbsttests plötzlich ein ganz leichter, zweiter Strich: positiv. "Das hat uns total überrascht, denn alle Kinder und Betreuer wurden vor der Abfahrt am Son