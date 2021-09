So läuft der Bau der Seniorenresidenz am Hasesee in Bramsche

Noch eingerüstet sind das Altgebäude (rechts im Bild) und der daran anschließende Neubau.

Alicia Schmudde

Bramsche. Der Umbau und die Erweiterung des ehemaligen Restaurants "Adria" zur "Seniorenresidenz am Hasesee" in Bramsche schreitet sichtbar voran. Wann voraussichtlich erste Bewohner einziehen können, erklärt der Bauleiter.

An das markante gelbe Altgebäude, in dem früher das Restaurant an der Straße "Auf dem Damm" betrieben wurde, schließt sich mittlerweile ein Anbau an. Und auch im rückwärtigen Bereich ist ein neuer Gebäudeteil errichtet worden, der deutlich