Ernte für jedermann: Auch in Sögeln darf Obst gratis gepflückt werden

Obst für alle in Sögeln: Alle Bäume, an denen die Bürger die Früchte kostenlos ernten dürfen, tragen dank einer Initiative ein gelbes Band.

Nele Friederichs

Sögeln. Obst, das an den Bäumen verkommen muss, weil es nicht geerntet wird? In Sögeln dürfen die Früchte an ausgewählter Bäume von Bürgern kostenlos geerntet werden.

Rund 120 Bäume haben etwa 20 Freiwillige im Zuge der Aktion „Gelbes Band“ mit den namengebenden bunten Schleifen versehen. Das Ernteprojekt ist Teil einer bundesweiten Aktion, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt.