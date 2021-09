Für die Gründung des Gymnasiums machte sich Alfred Purmann stark. Der Unterricht in der Schule wurde 1969 aufgenommen (Archivbild).

Heiner Beinke

Bramsche. Kurz vor der Kommunalwahl 2021 blicken wir zurück auf die früheren Bürgermeister von Bramsche und ihre Verdienste. Heut geht es um Alfred Purmann.

Alfred...wer??? Alfred Purmann scheint so etwas wie der "vergessene" Bürgermeister von Bramsche zu sein. Vielleicht nicht in seiner Partei, der SPD. Aber doch in der Öffentlichkeit: Zum Gedenken an seine Vorgänger Heinrich Beerbom