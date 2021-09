Freibadsaison 2021 in Bramsche-Ueffeln geht in Kürze zu Ende

Im Freibad in Ueffeln geht die Sommersaison 2021 zu Ende.

Archiv//Eva Voß

Bramsche. Das Freibad in Ueffeln schließt ab Samstag, 4. September, seine Pforten. Die Sommersaison 2021 dort ist dann zu Ende.

Letztmals öffnet das Freibad in Ueffeln also am Freitag von 10 bis 11.30 Uhr, von 12.30 bis 17 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr, teilen die Stadtwerke Bramsche in einer Presseerklärung mit.Das Naturbad Darnsee in Epe vermeldet unterdessen ab Mo