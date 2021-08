Fußballer des TuS Engter gehen als Meisterschaftsfavorit in die neue Saison

Vor einem Jahr nahmen sich Trainer Kai Windhorn (Mitte), der spielende Co-Trainer Enzo Hoppe (rechts) und weitere Neuzugänge den Jagd auf die Meisterschaft vor. Auch für den jetzigen Neustart hat dieses Ziel noch Gültigkeit.

Matthias Benz

Bramsche. Zum Start der 1. Kreisklasse sind sich die Konkurrenten sicher: Die Meisterschaft und damit das Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga führt nur über den TuS Engter. SC Rieste II und FCR Bramsche II haben schon die ersten Spiele absolviert.

Am ersten Spieltag war sowohl das Duell zwischen dem TuS Engter und dem SC Epe-Malgarten als auch das Spiel vom FC Kalkriese II verlegt worden. So starteten am Wochenende zunächst nur der SC Rieste II und der FCR Bramsche II ins Spielprogra