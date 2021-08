Bürgermeister-Kandidat Roman Fehler mit seiner Familie: Ehefrau Tanja, die beiden Kinder Lisa und Lian sowie Hund Sammy.

Björn Dieckmann

Bramsche. Wie kam es dazu, dass Roman Fehler als Bürgermeister für Bramsche kandidiert? Was will er erreichen, wenn er gewählt werden sollte? Und wie lebt er privat? Das alles erzählt der 35-jährige Eper in unserem Porträt.

Wer den Bewerber für das Amt des Bürgermeisters zuhause besucht im Blauen Esch in Epe, erkennt schon am Klingelschild, was ihm besonders wichtig ist. "Familie Fehler" steht dort. Und Roman Fehler sagt: "Meine Familie ist mir das Wichtigste