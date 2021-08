Kunstgenuss beim Einkaufsbummel in Bramsche: Diese Geschäfte machen mit

Wer Kunst im Schaufenster und in einigen Geschäften erleben möchte, sollte im September durch die Fußgängerzone in Bramsche bummeln. Künstler stellen an zehn Orten ihre Werke aus (Archivfoto).

Björn Dieckmann

Bramsche. In Bramsche steht die Kunst im Schaufenster: Einzelhändler aus der Hasestadt beteiligen sich an der „Schaufenstergalerie 2021“ der Varusregion. Es gibt 99 Standorte, zehn davon in Bramsche.

Ab Mittwoch, 1. September, haben Interessierte in der Varusregion Gelegenheit, Arbeiten von Künstlern aus der Region bei einem Bummel kennenzulernen. Das ist das Konzept der „Schaufenstergalerie 2021“", die bis Donnerstag, 30. September, lä