Replik der berühmten Nofretete-Büste wird in Bramsche ausgestellt

Im Haus der Naturkultur am Bramscher Marktplatz beginnt in Kürze die Ausstellung „Lucy und Nofretete – Das Erbe Afrikas“ im Obergeschoss des Spritzenhauses (Archivbild).

Ilona Ebenthal

Bramsche. Die Ausstellung „Lucy und Nofretete – Das Erbe Afrikas“ beginnt am 12. September 2021 im "Haus der Naturkultur" in Bramsche. Zu sehen sein wird auch eine Büste der Nofretete, die dem berühmten Original nachempfunden ist.

Eingewickelt in dicke Schichten aus Luftpolsterfolie und gesichert in einer archaisch anmutenden Holzkiste steht die Skulptur der Nofretete-Büste in der Werkstatt der Thomas-Stiftung. Geschaffen hat das Stück der bekannte ägyptische Künstle