Angekommen im neuen Zuhause: Pastorin Annika Hilker mit ihrem Mann Sebastian und den Kindern Johannes, Justus und Julia.

Eva Voß

Ueffeln. Seit Mittwoch wohnt die neue Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Ueffeln, Neuenkirchen, Merzen, Annika Hilker, mit ihrer Familie im Ueffelner Pfarrhaus. Zur Begrüßung brachten die Nachbarn einen Einzugsbogen.

"Wir haben uns sehr darüber gefreut und fühlen uns in Ueffeln willkommen", sagt Annika Hilker am Freitagnachmittag. Zwei Nächte haben sie inzwischen in ihrem neuen Zuhause, dem Pfarrhaus an der Dorfstraße, geschlafen. Zum 1. September