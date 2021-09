Wie Corona die Einschulungen in der Region auch in diesem Jahr verändert

Auf den ersten Schultag freuen sich Henry Vennemeyer und seine Freundin Leonie Matenna. Beide werden die Grundschule in Ueffeln besuchen.

Eva Voß

Ueffeln/Ankum. Die zweite Einschulungsfeier unter Corona-Bedingungen steht bevor. Welche Regeln an Grundschulen im Nordkreis gelten und was Eltern noch beachten müssen, bevor ihr Kind in die Schule kommt, haben uns zwei Familien verraten.

Während die Einschulung früher meist nur im kleinen Kreis gefeiert wurde, war sie in den vergangenen Jahren immer öfter zu einem großen Familienfest geworden, wie etwa Geburtstag oder Taufe. Das führte nicht selten dazu, dass die jeweilige