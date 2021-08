Herbstliches Ende der Sommerkultur 2021 am Hasesee in Bramsche

"Colour the Sky" aus Sachsen bestritt das letzte Konzert auf der Bühne am Hasesee beim Sommerkulturprogramm 2021 in Bramsche.

Holger Schulze

Bramsche. Bei einer frühherbstlichen Witterung verabschiedete sich das Sommerkulturprogramm 2021 mit einem Konzert der Görlitzer Bande "Colour the Sky" für dieses Jahr vom Haseseeufer in Bramsche.

Zwar war damit der letzte Akkord der "Umsonst und draußen"-Veranstaltungsreihe noch nicht gespielt, denn am Samstag. 28. August 2021, spielt noch "Firestarter" im Bistro "Rebano" (Platzreserivierung per Whatsapp an 0170 3515363).