Das Alloheim ist vor zehn Jahren in Betrieb genommen worden. Aus diesem Anlass lädt die Einrichtung nun zu einem ´öffentlichen Sommerfest ein (Archivbild).

Ilona Ebenthal

Bramsche. Im Sommer 2011 ist die Alloheim Senioren-Residenz in Bramsche in Betrieb genommen worden. Zum zehnjährigen Bestehen lädt das Pflegeheim nun am Sonntag, 29. August 2021, zu einem Sommerfest ein.

Die Feier beginnt um 11 Uhr mit einem Sektempfang; im Anschluss wird Einrichtungsleiter Daniel Kärcher das Fest im Außenbereich eröffnen, das einer Pressemitteilung zufolge "selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Corona-S