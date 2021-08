Als kleinen Ersatz für das große Gartenstadt-Sommerfest veranstalten Andrea und Günter Brinkmann vom "Gartenstädter"-Lokal eine Party und einen Flohmarkt am Lutterplatz.

Björn Dieckmann

Bramsche. Das Gartenstadt-Sommerfest fällt 2021 zum zweiten Mal in Folge aus. Das Lokal "Gartenstädter" bietet dafür am 28. und 29. August 2021 einen Ersatz an - wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen.

Der Initiativkreis Gartenstadt hatte im Juli bekannt gegeben, dass das Sommerfest wie schon 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, unter anderem, weil der Flohmarkt und das abendliche Konzert in der bislang gewohnten Gr