Schon 120 Anmeldungen für Stadtradeln 2021 in Bramsche

Bramsche beteiligt sich zum ersten Mal an der Klimaschutz-Aktion "Stadtradeln" (Symbolbild).

dpa/Hendrik Schmidt

Bramsche. Schon 120 Bramscher haben sich zur Teilnahme am "Stadtradeln" 2021 angemeldet. Start ist mit einer Radtour, die am Sonntag, 29. August, am Tuchmacher-Museum beginnt.

"Radeln für ein gutes Klima" ist das Motto beim deutschlandweiten Wettbewerb, den es schon seit einigen Jahren gibt. Es geht darum, in einem selbstgewählten Zeitraum möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Die Stadt Bramsche ha