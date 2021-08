Viel investiert worden ist in Bramsche in die Betreuung von Kindern (Symbolbild).

imago images/Xinhua

Bramsche. In keinem anderen Bereich hat die Stadt Bramsche in den letzten Jahren so viel investiert wie in die Betreuung von Kindern in Krippen und Kindertagesstätten. Wie soll es weitergehen? Das hat unsere Redaktion die Parteien gefragt, die bei der Kommunalwahl 2021 für den Stadtrat antreten.

Im Stadtgebiet gibt es mittlerweile 17 Kindertagesstätten mit 927 Plätzen für Kinder über drei Jahre. In den 17 Krippengruppen im Stadtgebiet stehen 242 Plätze zur Verfügung. Mit den 20 Plätzen in altersübergreifenden Gruppen und 40 Pl