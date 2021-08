Jakob Gronemann tritt beim Bramscher Orgelsommer 2021 erstmals als Solist auf.

Gronemann

Bramsche. Jakob Gronemann beendet am Samstag 28. August 2021, um 18 Uhr den „Bramscher Orgelsommer“ in diesem Jahr mit einem Solo-Auftritt in der St. Martin-Kirche.

War er in den vergangenen beiden Jahren gemeinsam mit seiner Mutter Eva Gronemann im Orgelsommer zu hören, so bestreitet der 18-Jährige jetzt erstmals ein ganzes Programm allein. „Stürmende und drängende Choräle“ lautet das Thema mit Werken