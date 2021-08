"Colour the Sky" spielt als letzte Band am Hasesee in Bramsche

"Colour the Sky" haben schon mehrmals im Sommerkulturprogramm in Bramsche gespielt, so auch 2019 auf dem Kirchplatz. Nun sind sie am Hasesee zu Gast. (Archivbild)

Holger Schulze

Bramsche. Das letzte Konzert am Hasesee steht an beim Sommerkulturprogramm 2021 in Bramsche: Am Donnerstag, 26. August 2021, tritt die Band "Colour the Sky" auf.

Das Quartett bringt mit seinem handgemachten Acoustic-Rock tanzbare Lagerfeuerstimmung auf die große Bühne. Mehrstimmiger Satzgesang und zwei perfekt miteinander verschmelzende Gitarren werden von einem Bass und einer Cajon-Percussion-Kombi