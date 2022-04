Abhören und Verband wechseln: Die OP-Nachsorge bei Bulldogge Emma übernehmen Stefan Lange und Stefanie Kolbuch. FOTO: Louisa Riepe 24 Stunden, 24 Menschen Schon morgens Betrieb in Bramscher Tierklinik Von Louisa Riepe | 17.07.2013, 16:07 Uhr

Wotan ist ein Notfall. Der große Mischling wurde am Vorabend in die Tierklinik Grußendorf am Penter Knapp eingeliefert. Er war schwach, hatte starkes Fieber, und „es gab aber erst mal keine erkennbare Ursache“, erzählt Tierarzt Stefan Lange. Also bekam Wotan eine Infusion und blieb über Nacht in der Klinik. Heute will Lange seinem Leiden auf den Grund gehen.