Tobias Kotte, Pastor in Malgarten und Bramsche begibt sich am Anfang eines jeden Monats auf Tour durch seine Gemeinde. Wenn Alter und Krankheit ein Gemeindemitglied daran hindern, an der regulären Messe teilzunehmen, kommt Kotte zum Hausbesuch. 17 Haushalte an drei Vormittagen im Monat stehen auf seinem Plan. „Es ist wichtig, dass sie mit der Gemeinde verbunden sind – durch mich und durch die Eucharistie“, erklärt er.

Die Tür dieses kleinen Hauses in Achmer öffnet eine fröhliche Frau in geblümter Bluse. Sie hat sich extra chic gemacht für ihren Besuch, genau wie ihr Mann, der schon auf dem Sofa wartet. Kühle Luft empfängt Kotte, als er über die Schwelle tritt. Bevor er das Gebet beginnt, nimmt er sich Zeit, mit den beiden zu sprechen. Über die Gebrechen des Alters genauso wie über einen freudigen Anlass: Im Herbst wird das Paar seine Diamantene Hochzeit feiern. Wahrscheinlich zu Hause, im kleinen Kreis, mehr lässt der Gesundheitszustand nicht zu. „Wichtig ist aber doch, dass es im Kopf noch klappt“, muntert Tobias Kotte auf. Dann beginnt er mit seinem Gebet – genau wie er es auch wenige Stunden zuvor in der Messe getan hat.

Agnes und Emil Scheithauer haben schon auf Tobias Kotte gewartet. Auf dem Tisch im Wohnzimmer stehen eine Vase mit frischen Schnittblumen und ein Holzkreuz, zwei Kerzen brennen. Kotte ist spät dran, dabei wartet Agnes Scheithauer mit guten Neuigkeiten auf ihn: Ihr Mann, 93 Jahre alt und von der Demenz gezeichnet, spielt wieder Klavier. Dem früheren Musiklehrer und Organisten scheinen die Noten der alten Volkslieder im Gedächtnis geblieben zu sein. Wenn Agnes Scheithauer mittags kocht, spielt er die Musik dazu.

Tobias Kotte freut sich mit den Scheithauers. Er begleitet das Ehepaar schon, seitdem er die Gemeindearbeit in Bramsche übernommen hat. Das Paar ist überzeugt: „Beten hilft!“ Zum Beispiel, als es Agnes immer schwerer fiel, ihren Mann morgens aus dem Bett zu hieven. „Da haben wir erst ein Ave-Maria gebetet, und dann ging es viel einfacher“, erzählt sie. Die Familie freut sich immer, wenn der Pfarrer zu Besuch kommt. „Wir haben immer in der Gemeinde gelebt“, sagt Agnes Scheithauer. Gerade deshalb sei es ihnen jetzt so wichtig, den Kontakt zu halten.