Hula Hoop mitten in der Stadt: Flashmob in Bramsche

Den Trendsport Hula Hoop brachte Marina Moyes in die Bramscher Innenstadt.

Yvonne Sommer

Bramsche. Hula Hoop ist ein absoluter Trend – und das auch in Bramsche. Um sich und ihren Kurs vorzustellen, organisierte Fitnesstrainerin Marina Moyes am Samstag einen „Flashmob“ in der Bramscher Innenstadt.

Mit verschiedenen Hula-Hoop-Reifen ausgestattet, begann sie vor der St. Martin Kirche mit einer musikalisch begleiteten Choreographie und kurz darauf traten ihre Kursteilnehmer hinzu und ließen die Reifen ebenfalls im Takt kreisen. Nach fün