Siebenjähriges Mädchen bei Unfall in Bramsche leicht verletzt

Bei einem Unfall in Bramsche wurde ein siebenjähriges Mädchen leicht verletzt.

Jörn Martens

Bramsche. Bei einem Unfall an der Kreuzung Eschstraße und Otterkamp in Bramsche ist ein siebenjähriges Mädchen am Samstagabend leicht verletzt worden.

Eine Autofahrerin war um kurz nach 19 Uhr auf der Eschstraße unterwegs und wollte links auf den Otterkamp abbiegen, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Dabei übersah sie offenbar das siebenjährige Mädchen, das auf dem Fahrrad auf dem rechten