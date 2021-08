The Looping Brothers begeistern mit Bluegrass in Bramsche

Konzentration war bei dem oftmals rasanten Tempo gefragt, das der Bluegrass den Musikern von The Looping Brothers abverlangte.

Holger Schulze

Kalkriese. Mit einer in den USA hochkarätig gehandelten Bluegrassband fand das Sommerkulturprogramm in der Außengastronomie des Gasthauses Varusschlacht am Samstag seine Fortsetzung.

Mit The Looping Brothers war eine Band vom Stadtmarketing engagiert worden, die zu ihren Hochzeiten bis zu 120 Auftritte im Jahr hatte. Große USA-Touren vor bis zu 50.000 Zuhörern, Auftritte im Hauptprogramm von Festivals gemeinsam mit der