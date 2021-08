Geschäfte am Brückenort in Bramsche laden zu Aktionen für Schulkinder ein

Für die Veranstaltung werben (von links) Frauke Kruse vom Modehaus Böckmann, André Van Linden (Brillen Becker), Margret Kröger vom Fotostudio und Piera Bettega (Eiscafé Cristallo).

Alicia Schmudde

Bramsche. Zu einer gemeinsamen Aktion für Schulkinder laden das Modehaus Böckmann, Fotostudio Kröger, Brillen Becker und Eiscafé Cristallo am Brückenort in Bramsche am 27. und 28. August 2021 ein.

„Let´s go back to School“ lautet das Motto der Veranstaltung, das vom Modehaus Böckmann organisiert wird. Am Wochenende, bevor das Schuljahr für die Bramscher Schüler beginnt, wird dabei am Brückenort einiges angeboten. Am Freitag, 27. Augu