Machtübernahme der Taliban: Balkumer bangen um Freunde in Afghanistan

Taliban-Kämpfer patrouillieren durch die Straßen von Kabul. Vor ihnen verstecken sich derzeit auch Nayna und ihre Familie. Ihr Mann hat für die Nationalbank gearbeitet, deshalb fürchten sie um ihr Leben.

AP/Rahmat Gul

Balkum/Kabul. Seit sechs Jahren pflegt Familie Kolfen-Bohnenkamp aus dem Bramscher Ortsteil Balkum eine Freundschaft mit einer afghanischen Familie. Eine Tochter der Familie lebt mit Mann und Kind in Kabul. Nach der Machtübernahme der Taliban fürchten sie um ihr Leben.

In den Wirren der Flüchtlingskrise 2015 hatten Christian Kolfen-Bohnenkamp und seine Frau Walburga mehreren Flüchtlingsfamilien, die in der nahegelegenen Landesaufnahmebehörde in Hesepe keinen Platz mehr gefunden hatten, die Ferienwohnungen