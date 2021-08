In St. Martin treten Bariton Jens Hamann (links) und Organist Christian Drengk gemeinsam beim Bramscher Orgelsommer auf.

Ingo Lung

Bramsche. Das fünfte und damit bereits vorletzte Konzert im Bramscher Orgelsommer 2021 beginnt am Samstag, 21. August 2021, in der Kirche St. Martin.

Der Bariton Jens Hamann ist vor einigen Jahren schon einmal als Oratoriensänger in der St. Martin-Kirche in Erscheinung getreten. Nun gastiert er gemeinsam mit dem Dortmunder Organisten Christian Drengk im Bramscher Orgelsommer. In dem Konz