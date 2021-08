"First Take" und "Looping Brothers" kommen wieder nach Bramsche

Die Band "First Take" war schon mehrfach zu Gast im Sommerkulturprogramm in Bramsche.

Manfred Pollert

Bramsche. Mit zwei Konzerten wird das Sommerkulturprogramm 2021 in Bramsche fortgesetzt: Live-Musik gibt es am Hasesee und in Kalkriese.

Auf der "Hauptbühne" der Sommerkultur nahe der Bramscher Innenstadt tritt am Donnerstag, 19. August 2021, um 19 Uhr "First Take" auf. Wahrlich keine Unbekannten: Die Band war schon mehrfach zu Gast und hat auch des Öfteren das Abschlus