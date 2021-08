Einen jungen Fahrraddieb hat die Polizei in Bramsche ermittelt. Gegen drei weitere Männer besteht der Verdacht der Hehlerei (Symbolbild).

Gerd Schade

Bramsche. Ein Fahrraddieb aus Bramsche hat seine Beute im Internet zum Kauf angeboten. Das war keine gute Idee, denn der Eigentümer des Rads und die Polizei wurden darauf aufmerksam.

In der Nacht zum Samstag (14. August 2021) war das auffällige Fahrrad am Mühlenort in der Bramscher Innenstadt gestohlen worden. Schon am Nachmittag danach wurde es dann auf einer Auktionsplattform im Internet angeboten. Das bemerkte ausger