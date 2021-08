Wie Arne Wegner (20) der Jugend im Bramscher Stadtrat eine Stimme geben will

Arne Wegner ist gerade 20 Jahre alt geworden. Im Jugendtreff Gartenstadt hat er viel Zeit verbracht, denn dort trifft sich das Jugendparlament.

Björn Dieckmann

Bramsche. Die ersten jungen Leute mit 2000er-Geburtsjahr kandidieren für den Stadtrat in Bramsche. Wir stellen sie vor, als ersten Arne Wegner (SPD).

In diesem Artikel erfährst Du:Warum sich der 20-jährige Arne Wegner für Kommunalpolitik interessiertWeshalb er Mitglied der SPD geworden istWofür er sich einsetzen will, wenn er in den Stadtrat gewählt wird Vor wenigen Tagen erst ist A