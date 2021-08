Eine kleine Abordnung der "Legio Prima Germanica Augusta" schlägt am Wochenende ihre Zelte im Museumpark Kalkriese auf.

Varusschlacht/Hermann Pentermann

Kalkriese. Zu einem "Romer-Wochenende" lädt das Varusschlacht-Museum in Kalkriese am 21. und 22. August 2021 ein.

Eine Abordnung römischer Legionäre ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr zu Gast sein, heißt es in einer Ankündigung. „Wir wollen mit unseren Aktionswochenenden in diesem Sommer immer wieder Fenster zu unterschiedlichen T