Seniorenwohnanlage in Engter wird später fertig als geplant

Ein Richtkranz ist derzeit auf dem Rohbau der Seniorenwohnanlage in Engter zu sehen. Die Fertigstellung der insgesamt drei Gebäude wird sich allerdings verzögern.

Holger Schulze

Engter. Wer derzeit bauen will, muss in vielerlei Hinsicht mit Schwierigkeiten rechnen. Das bekommen auch die Bauherren der Seniorenwohnanlage in Engter zu spüren.

Als im November 2020 der "offizielle Spatenstich" für das Bauvorhaben an der Bramscher Allee und Gustay-Lübber-Straße war, gingen Investor Rocco Jäckel und sein Bramscher Geschäftspartner Frank Langner von einer Fertigstellung der