Der Kleinwagen wurde auf den Seitenstreifen geschleudert, nachdem ihn ein Kleintransporter von hinten gerammt hatte.

Nord-West-Media TV

Bramsche. Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Bramsche wurde eine 70-jährige Frau am Sonntagnachmittag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Ein Kleintransporter hatte das Auto gerammt, in dem sie als Beifahrerin saß. Die Autobahn war teils in beide Richtungen voll gesperrt.

Mitten in einem Baustellenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden in Richtung Bremen fuhr der Fahrer des Kleintransporters gegen 14.14 Uhr auf den Kleinwagen auf, in dem zwei Personen saßen. Dabei wurde das