Der Scheck zeigt es: Fast 200.000 Euro fließen aus Landesmitteln in die Sanierung der Sporthalle an de Malgartener Straße. Innenminister Boris Pistorius (rechts) und Bürgermeister Heiner Pahlmann freut es.

Marcus Alwes

Bramsche. In die Sanierung der 1974 errichteten Sporthalle an der Malgartener Straße in Bramsche fließen rund 200.000 Euro aus Landesmitteln.

Innenminister Boris Pistorius überbrachte Scheck und Bescheid am Freitagmorgen an die Vertreter der Stadt um Bürgermeister Heiner Pahlmann, freute sich sichtlich "über eine herrlich kurze Anfahrt" aus seiner Heimatstadt Osnabrück und sprach