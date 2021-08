Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.

NWM-TV

Bramsche. Bei einem Verkehrsunfall auf der B218 bei Kalkriese sind am Donnerstagvormittag zwei Personen verletzt worden.

Gegen 11 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Ford Transit die Bundesstraße in Richtung Venne, so die Polizei. An der Einmündung zur Straße "Barenaue" beabsichtigte der Quakenbrücker nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er allerd